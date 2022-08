Pinamonti in chiusura al Sassuolo ma Inter non accontentata del tutto − SI

Pinamonti si avvicina alla cessione, c’è forte il Sassuolo che sta per chiudere con l’Inter. Ma i nerazzurri non saranno accontentati del tutto. Di seguito i dettagli

FORMULA − Andrea Pinamonti viaggia spedito verso il Sassuolo. Il club emiliano ha ormai trovato l’accordo con l’Inter per il classe 1999. Ai nerazzurri andranno venti milioni di euro ma senza l’opzione della recompra. Se dovesse chiudersi così l’Inter lascerebbe definitivamente Pinamonti. A riportarlo i colleghi di Sportitalia mercato. Pinamonti sarà il sostituto di Giacomo Raspadori che andrà al Napoli. In casa Inter, dopo Alexis Sanchez, seconda uscita in pochissimi giorni.