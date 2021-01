Pinamonti-Benevento: scatto decisivo? VolontÃ  del calciatore chiara – Sky

Pinamonti-Benevento: scatto decisivo? Volontà del calciatore chiara – Sky

Andrea Pinamonti

Secondo Marco Demicheli, giornalista di “Sky Sport”, il Benevento avrebbe pigiato sull’accelerato nell’ambito della trattativa con l’Inter per arrivare ad Andrea Pinamonti. Il punto della situazione

ESUBERO – Andrea Pinamonti è sempre più lontano dall’Inter di Antonio Conte. Il classe ’99 è finito in cima alla lista degli esuberi nerazzurri. Il tecnico pugliese non lo ritiene una risorsa credibile per il reparto offensivo ed è pronto a lasciarlo partire in questa sessione di mercato. Diverse squadre sono a caccia di una punta: tra queste c’è anche il Bologna di Sinisa Mihajlovic, ma secondo “Sky Sport”, è il Benevento ad aver messo gli occhi con maggior concretezza su Pinamonti. È già pronta un’offerta di prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, tra bonus e parte fissa. Lo scatto decisivo potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Ma una cosa è chiara: Andrea Pinamonti è in procinto di lasciare l’Inter, ancora una volta.

Fonte: Sky Sport