Pillon: «A Inter e Milan serve nuovo stadio! Preoccupazione sui biglietti»

Andrea Pillon, coordinatore del dibattito pubblico per quanto riguarda il Nuovo San Siro, dopo la relazione finale sul dibattito (vedi QUI) ha espresso il suo parere. Di seguito le sue dichiarazioni riportate da Calcio e Finanza.

FINE DIBATTITO PUBBLICO – Pillon dopo la presentazione del documento ha aggiunto: «Sono emerse alcune criticità durante il dibattito, soprattutto sul metodo. In diversi incontri si sosteneva che non ci fosse tanto pubblico a causa di una cattiva comunicazione. In realtà sono segnate tutte le partecipazioni, al primo incontro eravamo più di 900, poi circa 500. Una partecipazione alta dimostra che le persone sapessero che il dibattito c’era. Man mano che i temi diventavano specifici (ambiente e quartiere) le persone interessate in parte diminuivano e partecipavano quelle direttamente coinvolte. Mentre ci si divide su ristrutturazione e nuovo impianto, emerge un consenso sul fatto che i club abbiano bisogno di uno stadio di proprietà moderno e al passo con i tempi. Già attualmente l’area di San Siro presenta criticità su eventi sportivi e concertistici, tutti temi già presenti. Ho già inviato la relazione conclusiva a commissione nazionale, comune e club. Il proponente ha 60 giorni per presentare un dossier di progetto».

ALTRA PREOCCUPAZIONE – Sono emerse altre preoccupazioni specifiche durante il dibattito, ne parla Pillon: «Un altro tema è quello della capienza. Sapete che progetto prevede riduzione da 75mila a 60mila circa. Preoccupa quindi aumento dei prezzi dei biglietti, su questo punto abbiamo avuto decine di interventi. È stato più volte detto che con il nuovo stadio i biglietti più popolari non dovrebbero portare a un aumento dei costi. Ma questa preoccupazione è presente. È emerso anche il problema ambulanti, preoccupati che il masterplan incida sulle loro attività. Si avvierà un discorso su come tenere conto delle loro esigenze. Sulla sostenibilità sociale».

Fonte: Calcio e Finanza