Pif-Inter, una fonte: Â«No Newcastle, si sono avvicinati ai nerazzurriÂ»

Pif-Inter, una fonte: «No Newcastle, si sono avvicinati ai nerazzurri»

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

Pif, fondo sovrano saudita, si sarebbe avvicinato all’Inter rinunciando al Newcastle, secondo quanto riferito da una fonte al Sun

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato dal Sun, dopo la trattativa per il Newcastle, Pif sarebbe in trattative per l’Inter. Il club nerazzurro sarebbe valutato 850 milioni di sterline circa e il debito della società meneghina ammonterebbe a 650 milioni. Stando al quotidiano britannico, una fonte ha riferito. «I sauditi si sono avvicinati all’Inter circa una settimana fa. Non puoi comprare due club contemporaneamente e sembrano aver rinunciato al Newcastle. Hanno tanti muscoli per farsi carico dei debiti dell’Inter. L’Inter è in testa alla Serie A e nella nuova Champions League».

Fonte: Oscar Paul – TheSun.co.uk