PIF-Inter, arrivano nuove smentite. Per Suning solo una possibilità

Il fondo PIF non è più un’opzione per l’Inter, rispetto a quanto si diceva negli scorsi mesi. Lo riporta il Financial Times, che oltre ad aver intervistato Antonello (vedi articolo) fa il punto sulla posizione di Suning.

NIENTE DI VERO – Fra l’Inter e il fondo PIF non ci sono stati contatti per una cessione della società. La notizia è del Financial Times, che cita una fonte vicina alla società. A livello ufficiale, invece, il club non ha voluto commentare le voci legate al fondo saudita. L’intenzione di Suning, però, come ha rivelato Alessandro Antonello è di mantenere la proprietà del club a lungo termine. L’unica possibilità è la cessione di quote di minoranza, ma nel frattempo il gruppo cinese cerca nuovi partner finanziari e commerciali per l’Inter.

Fonte: ft.com – Samuel Agini