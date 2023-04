Perisic, voglia di Inter! Pressing per il clamoroso ritorno: lo scenario – TS

Ivan Perisic vuole tornare all’Inter. Secondo l’edizione odierna del Tuttosport si può delineare un clamoroso scenario per il ritorno del croato in Italia

NOSTALGIA – Ivan Perisic come Lukaku. Il croato, secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, vuole tornare all’Inter. Un pressing che, nelle ultime settimane, è diventato sempre più forte. Alla nostalgia di Milano va aggiunta una non centralità al Tottenham accentuata dall’addio di Conte e sui piani, ancora non chiari, del club londinese per il futuro. L’idea di un clamoroso ritorno del croato ad Appiano Gentile, secondo il quotidiano, è sempre più concreta: rientra nella logica dell’Inter che da un lato deve vendere per necessità di bilancio, su richiesta della proprietà, dall’altro però deve mantenere comunque competitività ai massimi livelli. In tal senso, a far posto in rosa al croato, sarebbe Gosens. Il tedesco è molto apprezzato in Bundesliga e l’Inter, di fronte alla giusta offerta, non si opporrebbe alla cessione.

SACRIFICIO – Oltre all’addio di Gosens, per rendere concreto un ritorno di Perisic all’Inter serve anche altro. Il croato, che attualmente al Tottenham guadagna 6 milioni netti, dovrebbe fare un sacrificio e spalmare su più anni l’ingaggio attualmente percepito agli Spurs.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino