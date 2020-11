Perisic negativo al Coronavirus: tutto OK per Croazia-Portogallo

Perisic negativo al Coronavirus: tutto OK per Croazia-Portogallo

Perisic Inter

Perisic potrà giocare regolarmente Croazia-Portogallo. Il giocatore dell’Inter, unico rimasto in nazionale dopo che Brozovic è risultato positivo al Coronavirus, ha svolto i tamponi che hanno dato esito negativo. Domani alle ore 20.45 sarà presumibilmente titolare a Spalato, nell’ultima giornata di UEFA Nations League.

TUTTI NEGATIVI, ANCHE PERISIC! – “In serata, il servizio medico della Croazia ha ricevuto i risultati dell’ultimo test durante questo raduno. Si erano svolti, domenica dopo che la nazionale è arrivata a Spalato da Stoccolma, in vista della partita col Portogallo.

Tutti i membri della nazionale e i membri dello staff della nazionale sono negativi per il Coronavirus, quindi il selezionatore Zlatko Dalic potrà contare su tutti i giocatori rimasti in nazionale.

Come promemoria, Domagoj Vida è risultato positivo a Istanbul mercoledì e Marcelo Brozovic è risultato positivo a Stoccolma venerdì. A causa del rispetto delle regole epidemiologiche e del protocollo UEFA Return to Play, i servizi epidemiologici turchi e svedesi hanno ritenuto che l’isolamento degli altri membri della squadra nazionale non fosse necessario”.

Fonte: sito ufficiale Croazia