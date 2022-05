Perisic, il motivo dello sfogo è da ricondurre alla mattina di Juventus-Inter

Il caso Perisic non si placa in casa Inter con la telenovela rinnovo ancora in ballo. Situazione precipitata la mattina dell’11 maggio, giorno della finale di Juventus-Inter di Coppa Italia

IL MOTIVO − Continua la telenovela sul rinnovo di Perisic all’Inter. Il caso è praticamente scoppiato dopo la finale di Coppa Italia con le famose dichiarazioni pronunciate a Mediaset. Luca Marchetti, esperto di calciomercato per Sky Sport, ha rivelato un retroscena particolare sullo sfogo del croato: «Perisic? Gli ha dato un po’ fastidio di non aver trovato il rinnovo con l’Inter. Ha detto una piccola bugia nel post gara. E’ già in ballo da novembre e non ci è mai stato accordo. Lui chiede 6 milioni, l’Inter 4,5 con biennale senza opzione. E’ arrabbiato perché la mattina della Coppa Italia c’è stato un incontro per definire l’offerta decisiva ma a lui non è piaciuta. Juventus? Nessuna offerta economica al giocatore».