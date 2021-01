Perisic: «Julio Cesar e Ronaldo nella mia Top 5 Inter. Colpito da Ramos»

Ivan Perisic

Perisic è il protagonista del decimo numero del “Match Day Programme” dell’Inter, dedicato a Inter-Benevento. L’esterno croato risponde sia al format “Cinque cose che non sai di…” sia alla “Top 5 Interista”. La versione completa del magazine è accessibile sul sito ufficiale della società nerazzurra

1. MAGLIA – Prima di arrivare all’Inter in Italia Ivan Perisic ha girato un po’ l’Europa: «Ricordo di aver scambiato la mia prima maglia ai tempi del Sochaux con Karim Ziani, centrocampista che aveva giocato con me nel club francese e che ho incontrato in campo dopo che si era trasferito al Marsiglia e ci siamo sfidati da avversari».

2. IDOLO – Perisic non è appassionato solo di calcio, anzi: «Se penso al basket, penso a LeBron James. È un leader sul campo e sa fare tutto. È stato importante per tutti i club in cui ha giocato e ha fatto la storia di questo sport».

3. AVVERSARIO – Un nome su tutti riassume il livello degli avversari avuti da Perisic in campo: «Nella mia carriera ho incontrato tanti difensori forti. Tra quelli che più mi hanno colpito c’è Sergio Ramos».

4. HOBBY – Perisic ha tante passioni, tra cui quella musicale: «Amo ascoltare musica e mi piacciono vari generi. Dall’R’n’B alla musica croata. In macchina accendo la radio oppure metto le mie playlist».

5. PASSATO – Infine, non manca un ricordo legato all’infanzia di Perisic: «Se penso alle mie origini e a Spalato, le prime cose che mi vengono in mente sono: gnocchi al ragù, che mi preparava mia nonna, lo stadio di Poljud e il mare».

TOP 5 INTERISTA – In porta Julio Cesar («Ha fatto la storia con l’Inter»). In difesa Walter Samuel («È uno di quei giocatori che servono per vincere») A centrocampo Dejan Stankovic («Giocatore completo che ha fatto gol incredibili»). In attacco Samuel Eto’o («Sacrificio e talento, un fuoriclasse») con Ronaldo («Uno dei più forti di tutti i tempi»). Questa è l’Inter dei sogni firmata Perisic.

Fonte: Sito Ufficiale Inter [Inter.it]