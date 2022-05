Perisic-Inter, presto incontro per il rinnovo: garanzie su un aspetto – TS

L’Inter lavora al rinnovo di Ivan Perisic. Secondo Tuttosport, la dirigenza nerazzurra presto incontrerà l’entourage del croato che ha chiesto rassicurazioni su un aspetto

RINNOVO – L’Inter è al lavoro per pianificare il futuro. La dirigenza nerazzurra, in questa stagione, ha lavorato duramente sui prolungamenti di contratto dei giocatori chiave, fra questi c’è Ivan Perisic. Secondo quanto riferito dal quotidiano torinese, il croato si trova bene a Milano e c’è la volontà di continuare con i nerazzurri. Il croato è stato rassicurato, scrive Tuttosport, circa la competitività della rosa nella prossima stagione, al netto però di cessioni che comunque ci saranno. L’incontro con Ausilio è fissato per la fine di maggio: il croato vorrebbe un ingaggio da 5 milioni a salire, l’Inter propone un biennale a cifre inferiori, per non alzare ulteriormente il monte ingaggi.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino