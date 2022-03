Perisic-Inter, presto incontro per il rinnovo. Ottimismo fra le parti – TS

L’Inter lavora ai rinnovi. Presto la dirigenza nerazzurra, secondo Tuttosport, incontrerà l’entourage di Ivan Perisic. Cresce l’ottimismo fra le due parti

RINNOVO – L’Inter è al lavoro per pianificare il futuro. La dirigenza nerazzurra, in questa stagione, ha lavorato duramente sui prolungamenti di contratto dei giocatori chiave, fra questi c’è certamente Ivan Perisic. Col croato, scrive il quotidiano, dopo un primo meeting con il suo entourage a febbraio, non ci sono stati altri incontri: troppi gli impegni della squadra, chiamata ad un tour de force in campo. La volontà di entrambe le parti, però, è quella di trovare un accordo per continuare insieme. Il calciatore vorrebbe un accordo che rispecchi il suo status di protagonista all’interno della rosa. L’Inter ha intenzione di proporre al croato un biennale da 4,5 milioni a stagione, un’offerta che potrebbe soddisfare tutte le parti in causa. L’incontro definitivo potrebbe avvenire dopo la sosta per le nazionali, che scatterà dopo il weekend del 19 e 20 marzo.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna