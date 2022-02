Perisic, indurimento al polpaccio: out con la Roma. Rientro col Napoli?

Ivan Perisic è uscito dal campo al 69′ del derby Inter-Milan a causa di un indurimento al polpaccio. Fuori con la Roma, rientra col Napoli?

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da SportMediaset, Ivan Perisic ha rimediato un indurimento al polpaccio. L’esterno ha lasciato il campo al 69′ del derby Inter-Milan. Martedì il laterale non giocherà contro la Roma, nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Il croato potrebbe fare rientro contro il Napoli, big match di campionato di Serie A in programma sabato prossimo.