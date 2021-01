Perisic in partenza? Spunta una pretendente in Premier...

Perisic in partenza? Spunta una pretendente in Premier League

Perisic – Inter-Crotone – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Secondo quanto riporta il portale francese Foot Mercato, Ivan Perisic potrebbe essere pronto a volare in Premier League. Dalla Premier League, infatti, spunta una pretendente all’esterno dell’Inter: il Tottenham di José Mourinho.

ESTIMATORE – Dopo averlo già cercato con insistenza qualche anno fa, quando era alla guida del Manchester United, José Mourinho ha messo nuovamente Ivan Perisic nel suo mirino. Secondo le notizie di mercato che arrivano dalla Francia, infatti, il suo Tottenham potrebbe puntare proprio sull’esterno croato dell’Inter per rinforzare la rosa. I contatti tra i due club sarebbero in corso per un prestito fino alla fine della stagione, anche se non è ancora stato trovato un accordo ufficiale.