Perisic-Chelsea? Nessun accordo, prima l’incontro con l’Inter: la situazione

Perisic al Chelsea è la principale voce scaturita nelle ultime 24 ore (vedi articolo). Il laterale sinistro dell’Inter non ha ancora trovato l’accordo sul rinnovo con la società nerazzurra

SITUAZIONE − Pedullà su Sportitalia mercato dice la sua sulla trattativa legata al rinnovo di Perisic. Il giornalista smentisce totalmente la pista Chelsea: «A me non risulta Perisic-Chelsea. Per 252 motivi, il primo: chi fa il mercato al Chelsea se è senza proprietà; l’Inter non ha offerto 3 milioni bensì 4,5 per due anni e lui ne vorrebbe 6. Ma prima di firmare con altri, lui parlerà prima con l’Inter. Vanno avanti da novembre, lui si è lamentato ma vanno avanti da novembre. Poi se l’Inter gliene offre massimo 5, poi parlerei di altre cose. Lui eventualmente andrà a valutare altre offerta».