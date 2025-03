Perché Inter-Monza 3-2 è la vittoria più importante di questo 2025?

Un successo fondamentale quello arrivato ieri sera al Meazza per l’Inter. Un 3-2 in rimonta al Monza ultimo, che, paradossalmente, vale doppio.

LA VITTORIA – A dirla così sembra un’esagerazione bella e buona. In effetti, l’Inter ha pur sempre giocato contro il Monza. Una squadra ultima in classifica, con appena 14 punti all’attivo, e con sole due vittorie in ventotto giornate di campionato. Ma analizzando più nello specifico Inter-Monza 3-2, si può veramente arrivare alla conclusione, che la vittoria di ieri sera è la più importante conquistata dalla Beneamata in questi primi tre mesi di 2025? E i motivi sono principalmente tre.

L’Inter vince col Monza 3-2: in questo 2025 vittoria che vale doppio

RIMONTA – L’Inter ha vinto in rimonta per 3-2, dopo l’iniziale doppio svantaggio subito da Samuele Birindelli e dall’ex Keita Balde. Per la prima volta in stagione, la squadra di Simone Inzaghi vince una partita dopo essere passata in svantaggio. Era già successo più volte, precisamente nove, che l’Inter fosse passata in svantaggio in questo campionato. E mai era poi riuscita a portare a casa la vittoria. Sei pareggi contro Genoa, Monza, Juventus, Napoli (andata), Bologna, Milan (ritorno) e tre sconfitte contro Milan (1-2), Fiorentina (3-0) e Juventus (1-0). Ieri, non solo l’Inter va sotto di due gol (mai successo in questa stagione), ma allo stesso tempo è riuscita a ribaltare completamente il risultato, conquistando i tre punti.

POST CHAMPIONS LEAGUE – Il successo di ieri contro il Monza arriva anche dopo le fatiche in Champions League. L’Inter, infatti, mercoledì nel tardo pomeriggio era stata ospite del Feyenoord al de Kuip di Rotterdam. Trasferta europea vincente per la Beneamata, che ha regolato gli olandesi per 2-0 con i gol di Thuram e Lautaro Martinez.

EMERGENZA… FISICA – Inter-Monza 3-2 è la vittoria più importante di questo 2025 anche in virtù delle condizioni fisiche precarie di gran parte della rosa nerazzurra. Nonostante uno stato fisico non al top e con diverse defezioni, soprattutto sugli esterni (ieri ancora Bastoni adattato a sinistra nel primo tempo), l’Inter ha avuto la forza e l’energia di poter riprendere la partita. Emergenza fisica totalmente annullata dalla fame e dalla forza mentale di questa squadra. E da questo punto di vista, Inzaghi può dormire sonni tranquilli: la sua Inter mentalmente ha ancora tante cartucce a disposizione.