Pepo Martinez verso l’ottava presenza all’Inter, la più importante!

Pepo Martinez in campo domani per Inter-Milan, ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Lo spagnolo nella partita, finora, più importante.

DI NUOVO – L’ottava volta e forse la più importante. Domani nuova chance per Josep Martinez, il secondo portiere dell’Inter che difenderà i pali della Beneamata nel quinto e ultimo derby stagionale contro il Milan. In vista del match di San Siro, ritorno delle semifinali di Coppa Italia, Simone Inzaghi ridarà nuovamente le redini della porta all’ex portiere del Genoa. Per Pepo Martinez sarà l’ottava presenza stagionale, dopo le tre in campionato, le tre in Coppa Italia e l’unica presenza in Champions League. Finora il suo score è perfettamente in equilibrio: gol subiti e quattro clean sheet. Domani la grande occasione nella partita, finora, più importante per lui: la semifinale di Coppa Italia che può valere la finalissima dell’Olimpico di Roma.

Josep Martinez, in Inter-Milan, gioca anche per se stesso

BUONE MANI – In questo primissimo anno all’Inter, Josep Martinez ha già fatto vedere cose molto interessanti. Il portiere spagnolo ha lottato e sconfitto lo scetticismo iniziale dovuto al pesante investimento da 15 milioni di euro. Nelle volte in cui è stato chiamato in causa, infortunio di Sommer o partite di Coppa Italia, Pepo ha saputo rispondere alla grande. Insomma, l’Inter è in buone mani: non solo per quanto riguarda il ruolo da numero uno, ma anche per quanto riguarda il numero 13. Domani a San Siro, l’Inter è chiamata a battere per la prima volta in stagione il Milan e agguantare la terza finale di Coppa Italia degli ultimi 4 anni di Inzaghi. E lo spagnolo gioca anche per sé stesso, visto che, vincendo domani, si garantirebbe almeno un’altra presenza sicura (Mondiale per Club permettendo).