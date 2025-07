Pedullà: «Leoni? Tesoretto Inter per alzare l’offerta. Ma non solo…»

Pedullà parla di Leoni che rimane un obiettivo dell’Inter per la prossima stagione. Serve però fare un tesoretto per aumentare l’offerta al Parma. Ma un’altra pista sarà da battere.

CERCASI TESORETTO – Alfredo Pedullà, tramite il suo canale YouTube, fa il punto sulla situazione in casa Inter. I nerazzurri dovranno raccogliere un buon tesoretto per poi andare a reinvestirlo sui reparti che ne necessitano. Ecco cos’ha raccontato l’esperto di calciomercato: «Leoni? Seguiamo bene questa strada perché porterà l’Inter a fare un sacrificio e c’è bisogno di fare un tesoretto. Ci sono dei calciatori che devono uscire per consentirti di alimentare il mercato in entrata. Se l’Inter dovesse fare il tesoretto per Buchanan, che ha delle offerte ad oggi non materializzate in qualcosa di concreto (l’Inter non vuole un prestito con diritto), il Sassuolo si è messo un po’ da parte, c’è il discorso Stankovic sulla recompra e il controriscatto ma potrebbero essere altri 10-12 milioni, ci potrebbe essere il discorso di Esposito che andrà via e potrebbero essere altri 7-8 milioni. Poi liberare l’ingaggio di Taremi. E a cosa arrivi? Arrivi a quella famosa cifra che ti serve per aumentare l’offerta per Leoni e per quel trequartista dietro le punte». Due obiettivi, quindi, per la Beneamata.