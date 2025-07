Pedullà: «Esposito-Cagliari nelle prossime 48 ore! Ecco l’incasso»

Pedullà parla di una possibile accelerata sul fronte Esposito-Cagliari nel giro delle prossime 48 ore. E rivela pure la cifra che l’Inter potrebbe incassare.

SITUAZIONE DA ATTENZIONARE – Alfredo Pedullà dà importanti aggiornamenti sul fronte Sebastiano Esposito. L’esperto di calciomercato, tramite il suo canale YouTube, ha parlato in questo modo dell’attaccante campano: «Attenzione alla vicenda Sebastiano Esposito, perché stamattina si è parlato di un ritorno forte del Cagliari nei riguardi dell’attaccante in scadenza dell’Inter e quindi aspettiamoci che questa cosa possa entrare nel vivo anche nelle prossime 48 ore. Se la mettiamo sul piano del tesoretto sarebbero altri 7 milioni in più, rispetto ai 20 che l’Inter ha portato a casa dopo le cessioni di Buchanan e Stankovic. Sono 20 e se ne aggiungi 7, sono 27. Dobbiamo andare a trovare la chiave giusta per fare l’offerta. Nella vita devi avere resistenza e speranza, vedi Gyokeres che è stato presentato dall’Arsenal dopo una telenovela infinita, ma alla fine sul piatto devi andare a consegnare quei soldi. L’Atalanta ti ha fatto capire per come e per quanto voglia chiudere la pratica, senza fare sfinimenti sul mercato che non piacciono a nessuno». La settimana in arrivo, dunque, potrebbe essere quella decisiva anche sul fronte Ademola Lookman (vedi l’aggiornamento di Ivan Zazzaroni).