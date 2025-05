Pedullà conferma: «Ho questa notizia, Bonny all’Inter piace molto!»

Pedullà parla di Bonny, che piace tanto all’Inter. Il centravanti del Parma, sottolinea il collega esperto di calciomercato, nel mirino dei nerazzurri.

PREFERENZA – L’Inter in estate prenderà almeno un attaccante per ovviare alle partenze di Marko Arnautovic e Joaquin Correa e allo stesso per consegnare a Simone Inzaghi un parco di attaccanti di tutto rispetto. Alfredo Pedullà conferma quanto detto nelle ore precedenti, ossia del forte interesse della Beneamata nei confronti di Ange Bonny. Il collega, esperto di calciomercato, sul proprio canale YouTube, dà la notizia senza veli: «Il Napoli ha seguito Bonny, ci sono stati accostamenti di 8-9 squadre. Ma non sono abituato a lavorare mandando fuori pista la gente. Ho questa notizia: all’Inter piace molto. Rimane seguito dal Napoli, ma l’Inter vuole mettere a posto alcuni tasselli: due-tre per consegnare a Inzaghi una squadra già pronta a metà giugno». Adesso c’è da capire se l’Inter in estate potrà affondare sull’attaccante del Parma di Cristian Chivu. Domani, comunque, il francese potrebbe fare già un piccolo regalino ai nerazzurri, visto che al Tardini arriverà il Napoli, invischiato nella lotta scudetto proprio insieme all’Inter. Si tratta di un profilo niente male. In questa sua prima stagione di Serie A, Bonny ha messo a referto sei gol e tre assist in 35 partite.