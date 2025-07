Pedullà: «Carboni anticamera di De Winter? Dialoghi Inter-Genoa»

Inter e Genoa si confermano due squadre attive sul mercato con affari reciproci. Valentin Carboni chiuso e occhio a De Winter. Ne parla Pedullà.

ANTICAMERA – L’Inter per la difesa segue il profilo di Koni De Winter. Il centrale belga, da tempo fa parte della lista nerazzurra, ma è valutato dal Genoa quasi 30 milioni di euro. A parlarne del futuro anche Alfredo Pedullà sul suo canale YouTube. Questo il suo intervento: «L’Inter ha mandato in prestito secco Carboni che potrebbe essere anche un’anticamera per un nome di un difensore che l’Inter aveva già seguito: De Winter. La Juventus ha una quota di partecipazione nel caso in cui il Genoa dovesse cedere il belga. Lui e Frendrup sono i due pezzi da novanta nella scuderia del Genoa, non escludo che uno dei due possa essere ceduto». Tra Inter e Genoa ci sono buoni rapporti. Già nella scorsa stagione, infatti, la Beneamata aveva acquistato dal Grifone il portiere Josep Martinez per una quindicina di milioni di euro. E nelle prossime ore diverrà ufficiale il passaggio in prestito dell’argentino Carboni in Liguria. Ora occhio al difensore belga. Da capire se l’eventuale trattativa per De Winter sia alternativa a quella per Giovanni Leoni. Sul 2006 ha messo gli occhi una big inglese (vedi articolo).