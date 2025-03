Paz, vertice (anti Inter) a tre a Madrid: alleanza Fabregas e Ancelotti!

Nella giornata di ieri si è svolto un vertice a Madrid, precisamente a Valdebebas, per parlare di Nico Paz. Fabregas e Ancelotti “contro” l’Inter.

VERTICE A MADRID – La strada che porta a Nico Paz per l’Inter si complica, eccome. E soprattutto perché sia Como che Real Madrid, rispettivamente attuale squadra dell’argentino e club proprietario del cartellino, stanno remando contro Viale della Liberazione. Ieri, riporta ABC, è avvenuto un vertice a Valdebebas, quartier generale del Real Madrid, per parlare appunto del futuro del talento. Presenti Cesc Fabregas, Carlo Ancelotti, il figlio Davide e Manu Fernandez, responsabile del settore giovanile delle Merengues. L’allenatore del Como, oltre a discutere del futuro di Paz, ha chiesto informazioni su tre giovani della Cantera madrilena: Gonzalo, Jacobo Ramon e Chema Andres.

Paz, alleanza anti Inter di Como e Real Madrid: l’idea di Fabregas e Ancelotti

SCENARI – Per quanto riguarda il futuro del ragazzo, riferisce ancora ABC, l’intenzione di Real Madrid e Como, portata avanti dai rispettivi allenatori Ancelotti e Fabregas, è quella di non cedere il fantasista argentino all’Inter. Nello specifico, Paz dovrebbe rimanere ancora un altro anno al Como, in modo da continuare a crescere con fiducia e continuità. Nel 2026, la recompra del Real Madrid sarà di nove milioni di euro. L’unico remoto scenario, dicono dalla Spagna, che porterebbe ad un ritorno immediato di Paz sarebbe un eventuale addio di Arda Guler. A proposito del turco, ieri Hakan Calhanoglu lo ha spinto verso l’Inter.