Paz il sogno dell’Inter, c’è una data da cerchiare sul calendario – SM

Paz rimane il sogno più grande dell’Inter, che mira a regalare a Chivu il trequartista ideale che potrebbe far sparigliare veramente le carte. L’argentino è di proprietà del Real Madrid, che entro una data dovrà decidere se riscattarlo o meno.

IL SOGNO CHE NON SI DIMENTICA – Il nuovo corso di Cristian Chivu sembra avere come variabile importante del gioco del tecnico rumeno il ruolo del trequartista. A tal proposito, su Sport Mediaset, è rispuntato fuori nuovamente il nome di Nico Paz. L’argentino è seguito ormai da parecchio tempo dall’Inter, con il vice presidente Javier Zanetti molto amico del padre Pablo. I nerazzurri vanno a caccia di un giocatore che abbia estro e fantasia per agire dietro le punte. Ecco il punto che arriva direttamente da Mediaset: «L’Inter vorrebbe spendere una cifra sostanziosa per il grande sogno della trequarti nerazzurra. Il nuovo 3-4-2-1 di Chivu richiede maggior qualità e Nico Paz è da sempre il preferito della dirigenza. In questi giorni il Real Madrid può decidere se attivare la clausola di recompra fissata a nove milioni di euro e c’è tempo fino al 30 giugno. L’Inter monitora questa situazione». Paz, al momento, è diviso tra Como e Real Madrid. Le Merengues potranno esercitare il proprio riscatto entro una settimana. L’Inter resta vigile.