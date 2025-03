Paz, all’Inter tutti lo vogliono: priorità assoluta! Tre posizioni – CdS

L’Inter ama follemente Nico Paz, ecco perché la società nerazzurra, scrive il Corriere dello Sport, ci proverà fino all’ultimo per tentare il grande colpo. Si configurano tre posizioni.

LA SITUAZIONE – La priorità assoluta è Nico Paz. L’Inter non ha dubbi e per Inter si intende tutto l’ambiente: dalla dirigenza allo stesso Simone Inzaghi. Dei tifosi non ne parliamo, si sogna l’arrivo del talento argentino. Ma per arrivare a Paz, Viale della Liberazione dovrà superare due ostacoli non banali: il Real Madrid, proprietaria del cartellino, e il Como, attuale squadra del ventenne di Tenerife. Nei giorni scorsi, si è parlato di un vertice a Valdebebas tra Ancelotti e Fabregas, dove si è ribadita la volontà di entrambi i club di non cedere Paz all’Inter, ma di trovare un’altra soluzione. Ossia quella di far rimanere il giocatore al Como, almeno per un altro anno. Dal canto suo, il Real Madrid vanta tre clausole di riacquisto più un 50% su un’eventuale cessione del ragazzo. Mentre la società lariana, scrive il Corriere dello Sport, potrebbe anche sborsare 20-25 milioni di euro per portarsi definitivamente a casa l’argentino.

Paz ideale per l’Inter e Zanetti sfrutterà il vantaggio col padre

IDEALE – Comunque vada, l’Inter ci proverà sfruttando anche il canale preferenziale che esiste tra Javier Zanetti e Pablo Paz, padre di Nico. Come alternativa ci sarebbe anche Arda Guler, ma il turco viene visto più come attaccante esterno. Paz, invece, sarebbe il profilo ideale da inserire nello scacchiere di Inzaghi, che lo plasmerebbe come mezzala offensiva di tutto rispetto. Ma tutto dipenderà da Madrid.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia