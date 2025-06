Il Paz dell’Inter si chiama Carboni: ora ha una collocazione tattica – TS

L’Inter riscopre il talento di Valentin Carboni, che a distanza di 260 giorni dall’ultima partita giocata a Marsiglia, ritrova il campo e anche il gol. Il classe 2005 potrebbe diventare quel Nico Paz tanto sognato dai nerazzurri nelle settimane scorse.

RILANCIO – Valentin Carboni ha rivisto la luce. Il talento argentino, out per otto mesi a causa della rottura del legamento crociato durante il ritiro con la Nazionale argentina lo scorso ottobre, sabato è stato decisivo. Suo il gol che ha permesso all’Inter di completare la rimonta contro l’Urawa Red Diamonds e di rilanciarsi al Mondiale per Club. L’ultimo ostacolo della fase a gironi si chiama River Plate, avversario che verrà affrontato tra mercoledì e giovedì notte alle 3.00 italiane. Carboni adesso non vuole fermarsi. E l’Inter potrebbe aver trovato quel giocatore tanto decantato nei mesi scorsi. Infatti, nella rosa nerazzurra manca un giocatore con queste caratteristiche: ossia bravo nell’uno contro, capace di creare superiorità, di estro e dalla giocata facile. Insomma, quel profilo che in tempi recenti aveva un nome e un cognome ben definiti: Nico Paz.

Ora Carboni nell’Inter di Chivu può davvero emergere

COLLOCAZIONE TATTICA – Carboni potrebbe essere un Nico Paz fatto in casa. D’altronde Cristian Chivu lo conosce molto bene, avendo lavorato con lui nella Primavera, tanto da lanciarlo da sotto età. E, inoltre, in questa nuova Inter Carboni potrà godere di una collocazione tattica ben chiara: se nel 3-5-2 di Simone Inzaghi aveva poche possibilità per emergere, in questo 3-4-2-1 di Chivu quel ruolo dietro la punta gli calzerebbe a pennello.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino