Paventi: «Skriniar? Il più bravo, pronto a riprendersi il posto! Al derby…»

Skriniar, dopo il tormentone PSG durato fino alle ultime ore di calciomercato, è pronto ad affrontare i suoi ultimi mesi all’Inter. Secondo Andrea Paventi, lo slovacco già contro il Milan domenica potrebbe essere titolare. Di seguito le sue dichiarazioni a Sky Sport

POSTO AL SICURO – Milan Skriniar rimane all’Inter fino a giugno, poi sarà PSG a parametro zero. Secondo Andrea Paventi, lo slovacco è pronto a riprendersi il suo posto in campo: «Se gioca Skriniar al derby? Ad oggi è difficile dirlo, ma secondo me sì perché i ragionamenti sono quelli corretti. Il giocatore si è esposto poco, è vero, però è il difensore più forte a disposizione di Inzaghi che comunque ha sempre trovato le soluzioni. Però Skriniar è il più bravo di tutti quindi, se non ci sono problemi o altre distrazioni, riprende il posto da titolare e fino al 30 giugno gioca».