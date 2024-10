Inter-Torino, due certezze dal primo minuto per Inzaghi – Sky

Andrea Paventi ha indicato le ultime notizie riguardo la probabile formazione che il tecnico Simone Inzaghi potrebbe adottare per la sfida tra Inter e Torino.

UNA CONVINZIONE – Il giornalista Andrea Paventi ha fornito a Sky Sport da Appiano Gentile alcune informazioni interessanti riguardo le scelte di formazioni di Simone Inzaghi per Inter-Torino, con un riferimento in particolare alla coppia d’attacco che il tecnico piacentino dovrebbe scegliere per la sfida: «Si dovrebbe ritornare alla coppia Lautaro Martinez-Marcus Thuram. I gol li hanno trovati anche i sostituti, ma i titolari sono loro».

Paventi si pronuncia sul valore di Inter-Torino per le ambizioni dei nerazzurri

LO SCENARIO – Paventi ha poi proseguito ponendo l’accento sul significato di tale sfida per le ambizioni future dell’Inter. Tenendo conto dei tre passi falsi compiuti dai nerazzurri in questo inizio di stagione, con i pareggi contro Genoa e Monza e la sconfitta contro il Milan, l’imperativo del momento è quello di conservare la striscia di vittorie consecutive al momento ferma a due: «Questa è una partita che conta tanto, con l’Inter che deve mantenere questa continuità per difendere il campionato vinto nello scorso anno. Per il resto non mi aspetto grandi sorprese, tenendo anche conto dell’infortunio di Nicolò Barella».