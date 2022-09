Paventi: «Inzaghi, piena fiducia! Confronto a 360°, una consapevolezza»

Inzaghi nuovamente a confronto con la dirigenza dell’Inter (vedi articolo). Andrea Paventi, inviato per Sky Sport ad Appiano Gentile, parla dell’incontro e delle idee della dirigenza nei confronti del tecnico

FIDUCIA INDISCUSSA – Simone Inzaghi, nonostante i risultati negativi, ha la piena fiducia del management nerazzurro. Oggi è andato in scena un incontro tra l’allenatore e la dirigenza nerazzurra, al quale ha preso parte anche Steven Zhang. Ribadita la fiducia al tecnico nerazzurro, come spiegato anche da Andrea Paventi, inviato ad Appiano Gentile: «La dirigenza è stata oggi ad Appiano. Non molti minuti fa sono andati tutti via. Steven Zhang, rientrato da Los Angeles, ha pranzato con i dirigenti e con Inzaghi e ha fatto sentire la sua vicinanza. C’è il completo sostegno della parte tecnica: Inzaghi deve migliorare e sa che devono arrivare i risultati abbastanza in fretta ma gode della fiducia dei dirigenti nel suo progetto e nelle sue idee. Oggi confronto a 360 gradi. Si cerca di dare un contributo per risolvere i problemi e riavere quella solidità avuta durante il primo anno di Inzaghi».