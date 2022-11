Paventi: «Brozovic, Inter ottimista! Attesa per Lukaku con una speranza»

Brozovic e Lukaku sono i due grandi assenti dell’Inter che stasera affronta il Bayern Monaco all’Allianz Arena con gli ottavi di Champions League già in tasca (vedi formazioni ufficiali). Paventi, intervenuto su Sky Sport, fa il punto sui due infortunati

SITUAZIONE INFORTUNATI – Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku sono i grandi assenti dell’Inter. Secondo Andrea Paventi, l’ottimismo è tutto rivolto al croato mentre per quanto riguarda il belga bisogna attendere: «Su Brozovic sarei più ottimista nel poterlo rivedere in questo finale prima della sosta, per Lukaku aspettiamo i controlli per vedere in che stato si trova la cicatrice e sperare tra Bologna e Bergamo di vederlo tra i convocati. L’idea per questo tipo di infortunio ci fa pensare che possa tornare direttamente dopo il Mondiale».