Il ‘caso Pavard’ dimostra un’urgenza: Inter, ora si cambi registro!

Benjamin Pavard è stato ritratto mentre giocava a padel con alcuni amici, tra cui il connazionale Theo Hernandez: l’immagine, che non è minimamente piaciuta ai tifosi dell’Inter alla luce dell’infortunio rimediato al Mondiale per Club, rappresenta la spia di un problema generale da affrontare seriamente.

IL CASO – Benjamin Pavard non aiuta di certo il mondo Inter a superare il momento difficile vissuto dentro e fuori dal campo. Il francese, infatti, è stato “pizzicato” sui social mentre si divertiva a praticare il gioco del padel con alcuni amici, tra cui Theo Hernandez. L’evento acquisisce dei contorni negativi alla luce dell’assenza del francese dal Mondiale per Club. Competizione, quest’ultima, nella quale ha preso parte solo a una sfida a causa del riacutizzarsi del problema alla caviglia. Ecco perché il suo caso getta ulteriori ombre sulla serietà e professionalità dei tesserati nerazzurri.

Pavard e un comportamento sintomo di un problema generale: all’Inter un problema ricorrente!

DA RISOLVERE – Quello di Pavard non è un atteggiamento “eccezionale” o “unico”, nel contesto del Club nerazzurro. Ad emergere, piuttosto, è la sua riconducibilità a un modo di comportarsi che non si conforma minimamente agli standard e parametri richiesti dalla società meneghina a proposito della professionalità dei suoi calciatori. In questo quadro, il compito di Giuseppe Marotta sarà quello di cambiare definitivamente pagina rispetto a un sistema che non può essere accettato nei suoi termini attuali. Commenti piccati, comportamenti poco professionali, “atteggiamenti social” funzionali a dividere piuttosto che unire. Questo è ciò che la prossima Inter dovrà necessariamente evitare.

UNA RIFLESSIONE – L’Inter ha vinto tanto, ma anche subìto cocenti delusioni in queste stagioni. Per provare a ridurre queste ultime, regalando e regalandosi gioie e successi sportivi, occorre cambiare registro. Vale per Pavard e tutti gli altri: solo attraverso una vera svolta comportamentale sarà possibile tradurre in realtà i propri auspici.