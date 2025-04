Pavard, che serata: «Sensazione incredibile. Orgoglioso dell’Inter!»

Benjamin Pavard ha raccontato le sue emozioni per il primo gol in maglia Inter, quello del momentaneo 2-1 che si è rivelato poi decisivo per il passaggio alle semifinali di Champions League ai danni del Bayern Monaco.

LA PRESTAZIONE – Benjamin Pavard ha aspettato il confronto con la sua ex squadra, il Bayern Monaco, nella sua seconda casa, San Siro, per avere il suo battesimo col gol in maglia Inter. A coronamento di una prestazione da top player a livello internazionale, il francese ha scelto il tempo giusto per incornare di testa e regalare, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il prezioso momentaneo 2-1 ai nerazzurri contro i bavaresi. Poi la rete del 2-2 di Eric Dier, ininfluente ai fini del passaggio del turno del club meneghino. Le emozioni per il primo gol da calciatore dell’Inter sono tante, così come ampia è la fiducia nel fatto che con Pavard l’Inter abbia effettuato un colpo da Champions League.

Pavard e il ‘feeling’ dopo Inter-Bayern Monaco

LE DICHIARAZIONI – A proposito del gol, siglato contro il Bayern Monaco, e delle emozioni che ne sono conseguite, Pavard ha utilizzato il suo profilo Instagram per esprimere tutto ciò che ha dentro. Di seguito le sue parole: «Che serata! Segnare il primo gol a San Siro è stata un’emozione indescrivibile. Sono orgoglioso di questa squadra, ora andiamo avanti».