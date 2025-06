Pavard: «Buon lavoro con Chivu. Inter-Urawa Reds? Di tutto per vincere»

Si procede verso Inter-Urawa Reds Diamonds, la seconda delle sfide dei gironi del Mondiale per Club per i nerazzurri. Alla vigilia della gara arrivano le parole di Benjamin Pavard in America.

RIPARTIRE – Direttamente dal Virginia Mason Athletic Center di Seattle, Benjamin Pavard racconta a Inter TV le sue sensazioni prima di Inter-Urawa Reds Diamonds: «Quello contro il Monterrey non è stato un ottimo match per noi, abbiamo anche sofferto il caldo di Pasadena. Sicuramente è difficile ripartire dopo la sconfitta in Champions League, ma adesso dobbiamo pensare a vincere la prossima partita: ci stiamo allenando bene, con il nuovo allenatore sta andando tutto bene e faremo il possibile per vincere domani».

Nella fine il nuovo inizio: le sensazioni di Pavard prima di Inter-Urawa Reds al Mondiale per Club

AVVERSARI – Sul prossimo avversario al Mondiale per Club Benjamin Pavard dichiara: «Affrontiamo una buona squadra, in passato allo Stoccarda giocavo con Hiroki Ito, giapponese. Sono ordinati tatticamente, servirà un’ottima partita per vincere. Gli allenamenti di questi giorni vanno bene, con Chivu ci troviamo bene e stiamo facendo un buon lavoro anche con i nuovi arrivati, che si sono integrati molto bene. Stiamo trovando la forma migliore, i risultati arriveranno».

NEL MIRINO – Benjamin Pavard sul cambio d’allenatore conclude: «Inzaghi? Lo ringrazio perché mi ha fatto crescere come giocatore, il calcio è questo: si viene e si va. Chivu è molto bravo dal punto di vista umano, parla con tutti. Sa giocare a calcio e ci alleniamo molto bene, con lo staff stiamo facendo un ottimo lavoro. La stagione è stata lunga, adesso pensiamo a vincere la partita di domani per avvicinarci alla qualificazione: dobbiamo fare di tutto per centrarla».