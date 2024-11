Pavard va KO, come cambiano le rotazioni dell’Inter? Tre coinvolti!

L’Inter dovrà fare a meno di Benjamin Pavard per almeno tre settimane, oggi il responso degli esami strumentali. Il suo infortunio cambia qualcosina nelle rotazioni di Simone Inzaghi.

EFFETTI – Un martedì dolce-amaro per l’Inter, che in Champions League, l’altro ieri contro il Lipsia, ha raccolto il quarto successo consecutivo, che l’ha catapultata al secondo posto in classifica. Ma al contempo, Simone Inzaghi ha perso Pavard. Il difensore francese, dopo gli esami strumentali, dovrà stare ai box per circa tre settimane. Si rivedrà praticamente verso Natale. Di conseguenza, cambia qualcosina anche al livello di rotazioni e soluzioni. Entrando nello specifico, il KO di Pavard coinvolge direttamente e indirettamente tre giocatori: Yann Aurel Bisseck, Matteo Darmian e Tajon Buchanan. Ma in che modo?

Pavard ai box, tre giocatori dell’Inter coinvolti in nuove rotazioni

NUOVE ROTAZIONI – L’infortunio di Pavard capovolge, in qualche modo, la catena di destra dell’Inter. Al posto di Pavard, Inzaghi dovrebbe scegliere Bisseck come suo sostituto naturale. Ma allo stesso tempo, occhio al tutto fare Darmian. Il jolly di Legnano, finora utilizzato come esterno destro e all’occorrenza anche laterale sinistro, potrebbe ritornare in uno dei suoi ruoli cardine: ossia il braccetto difensivo di destra. Non è da escludere, dunque, da qui in avanti un ballottaggio tra l’ex Parma e Manchester United e il tedesco classe 2000. Tale bagarre chiama in causa anche Buchanan. Il laterale canadese, che ha ritrovato i primi minuti all’Inter in questa stagione solamente sabato scorso contro il Verona, potrà essere maggiormente coinvolto da Inzaghi. Con l’eventuale arretramento di Darmian, Buchanan diventerebbe il primo rincalzo a destra di Dumfries. Già a Firenze il primo test.