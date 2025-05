Pavard, Inzaghi valuta il ritorno! Ultimi minuti a disposizione

Dopo settimane di assenza per infortunio, Benjamin Pavard è pronto a rientrare in gruppo e a dare nuovamente il suo contributo all’Inter.

ATTESA – Il difensore francese, che ha saltato le ultime gare per un problema alla caviglia, ha intensificato il lavoro ad Appiano Gentile e punta a un rientro graduale nella sfida di domenica sera contro la Lazio, valida per la penultima giornata di Serie A. Simone Inzaghi, che sta pianificando una gestione attenta delle forze in vista della finale di Champions League del 31 maggio, potrebbe concedere a Pavard qualche minuto nel secondo tempo contro i biancocelesti. Un rientro importante per il tecnico nerazzurro, che conta molto sulla duttilità e l’esperienza internazionale dell’ex Bayern Monaco in un finale di stagione ad alta intensità.

Inter, Pavard rivede il campo! Lautaro Martinez l’unico indisponibile

RIENTRO – Il difensore ha già dato segnali confortanti durante gli allenamenti degli ultimi giorni, mostrando una buona condizione atletica. Con l’obiettivo di ritrovare il ritmo partita, Pavard potrebbe essere impiegato nel finale di gara per riacquisire fiducia e minutaggio, in vista dell’ultimo grande appuntamento stagionale. Il suo ritorno rappresenta un’opzione in più in difesa per l’Inter, che continua a prepararsi al meglio per chiudere la stagione.