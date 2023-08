Pavard-Inter, Tuchel spaventa e minima ansia. Ancora piano B – SM

Quattro giorni e qualche ora alla fine del mercato e Pavard all’Inter non si sblocca ancora. C’è un po’ di paura che anche questo ennesimo obiettivo possa sfumare: Raimondi, su Sport Mediaset, non esclude che si viri sull’ennesimo piano B del mercato.

IN BILICO – C’è il rischio di veder sfumare un altro obiettivo, secondo Claudio Raimondi: «Situazione Benjamin Pavard. Ha spaventato un po’ Thomas Tuchel, che al termine della partita con l’Augsburg ieri ha detto che sa che vuole l’Inter ma senza un sostituto non parte. Estate complicata per i tifosi dell’Inter, fra affari sfumati e ripensamenti. Anche qui c’è un po’ di ansia, perché il Bayern Monaco non ha individuato il sostituto ed è la condizione necessaria per far partire il difensore. Come sostituto Trevoh Chalobah è il nome caldo, Pierre Kalulu è stato valutato ma il Milan chiede trentacinque milioni. Se non arriva entro due giorni un sostituto al Bayern Monaco l’Inter può tornare sul piano B, che è Perr Schuurs del Torino. L’Inter girerebbe lì i trenta milioni promessi per Pavard».