Pavard: «Inter una grande squadra. Scelta per vincere trofei!»

Benjamin Pavard si è espresso sulle emozioni che hanno accompagnato il suo approdo all’Inter, sottolineando il valore dei primi successi in nerazzurro.

LE EMOZIONI – Benjamin Pavard è il protagonista del Matchday Programme di Inter-Monaco. Il calciatore francese si è raccontato parlando innanzitutto del suo legame con i nerazzurri: «Penso che l’Inter sia un grande club e noi andiamo in campo per alzare sempre di più il livello. È per questo che sono qui. Abbiamo una grande squadra, ottimi giocatori e voglia di vincere, noi e i tifosi che ci sostengono in ogni momento, in ogni partita, in casa e in trasferta. Ho sempre giocato a calcio per vincere, per essere fiero di me e per rendere orgogliose di me le persone che mi stanno vicino».

Pavard sulla scelta di approdare all’Inter e sulle emozioni derivanti dalla vittoria dello scudetto

LA DECISIONE – Pavard si è successivamente concentrato sulla sua scelta di sposare la causa dell’Inter: « È stato un momento emozionante, volevo venire in questo Club per conoscere i tifosi, per vincere dei trofei. Il video di presentazione mi è piaciuto molto e mi ha fatto molto piacere vederlo all’arrivo».



IL TRIONFO – Pavard ha poi ricordato in maniera entusiastica la vittoria dello scudetto, al suo anno d’esordio, con l’Inter: «La vittoria dello scudetto con l’Inter è stato un momento importante per me, per il Club e per i tifosi. È un traguardo importante per tutti».

LE LEGGENDE – Pavard ha infine indicato due leggende dell’Inter con cui avrebbe avuto il piacere di giocare: «Zanetti… semplice il motivo: è una leggenda. Mi sarebbe piaciuto molto giocare con lui, perché è un’ispirazione. Anche con Adriano, un’altra leggenda nerazzurra».