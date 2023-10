Pavard conquista la Francia. Nel mirino c’è la stabilità con l’Inter

Si ritorna in campo, con una certezza. Benjamin Pavard si gode il momento con la Nazionale francese e con la fiducia di Inzaghi. Per il tecnico dell’Inter sarà difficile tenerlo in panchina.

SUPER – A pochi giorni dal rientro in campo per la gara di Serie A contro il Torino, Benjamin Pavard, ha trovato il suo posto ideale nell’attuale scacchiere della Francia di Deschamps. Esaltato dal tecnico della Nazionale nel post gara dopo la doppietta alla Scozia, l’ex Bayern Monaco sta facendo innamorare sempre di più i tifosi dell’Inter dopo un inizio di stagione degno del suo nome. Arrivato tra gli applausi generali e la speranza di coprire il buco lasciato da Milan Skriniar, “Benji l’interista” con il passare del tempo ha scalato tutte le gerarchie di Simone Inzaghi tanto da ritagliarsi il suo spazio con la maglia da titolare. E ora, quella maglia da titolare che ha meritato dopo le prime apparizioni a San Siro, sarà difficile da sradicargliela. Il tecnico nerazzurro ha trovato finalmente il suo centrale dalle uova d’oro. Solido in difesa e abbastanza modellabile in avanti tanto da poterlo usare come centravanti in alcune occasioni.