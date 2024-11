Pavard, l’Inter fa gli esami: possibile stop! Altri due da valutare – TS

Ieri sera Benjamin Pavard è uscito dal campo durante Inter-Lipsia per un risentimento muscolare. Si prevede uno stop per lui. Mentre altri due rimangono da valutare per Firenze.

LA SITUAZIONE – Serata non tutta da rose e fiori per l’Inter, che ha vinto contro il Lipsia per 1-0, conquistando la quarta vittoria di fila e il primato in Champions League, ma rischia anche di perdere Pavard. Il difensore francese, uscito al 44′ del primo tempo per far posto a Yann Aurel Bisseck, ha subito un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Ieri sera lo stesso Simone Inzaghi in zona mista ha commentato con una certa preoccupazione l’accaduto e le condizioni del giocatore. Tra oggi e domani previsti esami per il francese. Secondo Tuttosport, potrebbe stare ai box dalle due alle tre settimane.

Non solo Pavard, l’Inter spera di recuperare presto due giocatori

DUE DA VALUTARE – Non solo brutte notizie dall’infermeria, ma anche un paio di notizie positive. Una riguarda Francesco Acerbi e l’altra Davide Frattesi. Il primo, infortunatosi a Verona, sarà valutato in questi giorni e potrebbe anche strappare una convocazione per Fiorentina-Inter. Idem il secondo, out ieri per un problema alla caviglia. Quanto ad Acerbi, in caso di nuovo forfait pronto come sempre Stefan de Vrij, ieri migliore in campo. L’olandese protagonista di questa super difesa interista in formato Champions League.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna