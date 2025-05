Pavard, a che punto l’infortunio? Le ultime dall’allenamento dell’Inter

L’Inter torna al lavoro e da Appiano Gentile arrivano notizie sulle condizioni di Benjamin Pavard, ancora alle prese con l’infortunio alla caviglia: ecco le ultime.

DI NUOVO A LAVORO – Dalla sfortunata gara di campionato contro la Roma, l’Inter deve fare a meno di uno dei suoi titolarissimi. L’infortunio rimediato nei primissimi minuti della gara di San Siro dello scorso 27 aprile, infatti, ha tenuto fermo ai box Benjamin Pavard per un paio di settimane. Il francese ce l’ha messa tutta per provare a recuperare in tempo per il ritorno della semifinale col Barcellona e sembrava anche a un passo dal farcela. Poi, alla vigilia della gara di Champions League, il verdetto finale: la caviglia è ancora gonfia e il difensore non ce la fa.

Pavard, novità dall’allenamento al rientro dell’Inter: ecco a che punto è col recupero dall’infortunio

LE NOVITÀ – Pavard ha così lasciato al posto al suo vice Aurel Bisseck contro il Barcellona, godendosi lo spettacolo dalla tribuna di San Siro. Ma a che punto è adesso l’infortunio del francese? Alcune notizie giungono dall’allenamento dell’Inter, tornata oggi sui prati di Appiano Gentile dopo un giorno di riposo. Secondo quanto riporta SportMediaset, il difensore anche oggi ha continuato ad allenarsi a parte rispetto al gruppo di Simone Inzaghi. Lavoro differenziato, dunque, per Pavard come anche per Lautaro Martinez. Nonostante il capitano dell’Inter sia riuscito a rientrare col Barcellona, infatti, ha ancora necessità di smaltire del tutto l’affaticamento muscolare.