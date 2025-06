Pavard fuori dai convocati di Inter-Urawa Red Diamonds: allarme!

Altro infortunato in casa nerazzurra, proprio a ridosso della partita tra Inter e Urawa Red Diamonds. Il francese Pavard non è nemmeno tra i convocati.

INFORTUNIO – Tegola per Cristian Chivu proprio a ridosso della partita tra Inter e Urawa Red Diamonds (vedi formazioni ufficiali). Benjamin Pavard si è infortunato e non farà parte dell’organico a disposizione del mister rumeno nella seconda parte del gruppo E del Mondiale per Club. Out per un riacutizzarsi di un fastidio alla caviglia. Pavard si aggiunge dunque ai già lungodegenti Calhanoglu, Bisseck, Zielinski e Frattesi. Recuperati invece Denzel Dumfries e Francesco Pio Esposito.