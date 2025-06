Pavard e il forfait di Inter-Urawa: le sue condizioni in vista del River Plate

Un problema fisico tiene costringe fuori Benjamin Pavard per Inter-Urawa Reds. Ecco il punto sulle condizioni del difensore francese, con il match contro il River Plate all’orizzonte.

FORFAIT – Benjamin Pavard non ha partecipato sul campo, e neanche in panchina, alla prima vittoria dell’Inter di Cristian Chivu. Proprio pochi minuti prima del fischio d’inizio della gara del Mondiale per Club, infatti, è arrivata la notizia del forfait del difensore francese. La causa della sua assenza contro l’Urawa Reds Diamonds è, ovviamente di natura fisica. Com’è stato specificato dal club, infatti, il giocatore è alle prese con il riacutizzarsi di un problema alla caviglia. Per questo motivo, quindi, Chivu e il suo staff hanno preferito non rischiare Pavard nel match andato in scena ieri sera a Seattle contro i giapponesi.

Le condizioni di Pavard dopo il forfait in Inter-Urawa Reds. Ce la farà col River Plate?

VALUTAZIONI – A partire da oggi, quando l’Inter tornerà sui campi d’allenamento per iniziare a preparare la prossima ed ultima gara dei gironi del Mondiale per Club, si valuteranno nello specifico le condizioni di Pavard. All’orizzonte, infatti, c’è la sfida contro il River Plate che mette in palio la qualificazione alla fase successiva del torneo. La presenza di Pavard non può che fare comodo a Chivu, che spera di poterlo riavere per il match che andrà in scena tra mercoledì e giovedì notte (ore 3.00 a.m. italiane). Attualmente il problema fisico di Pavard va ad aggiungersi a quello di Calhanoglu, Bisseck, Zielinski, Frattesi e Thuram.