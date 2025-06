Pavard: «Deluso e arrabbiato ancora per la finale! Andare avanti»

Pavard ancora arrabbiato e deluso per la finale di Champions League persa dall’Inter contro il Psg. Il difensore francese oggi è impegnato con la Francia in Nations League.

DELUSIONE POST FINALE – Nel giorno della partita tra Francia e Spagna a Stoccarda, semifinale di Nations League, Benjamin Pavard ha parlato a FFF TV. Il difensore francese, che in finale di Champions League ha giocato meno di un’ora, è ritornato a parlare della delusione di Monaco di Baviera. Ecco cos’ha detto: «Ho vissuto tre belle stagioni in un club che è diventato famiglia, sono molto contento di tornare. Sto bene, sono ancora un po’ deluso e arrabbiato per la finale che abbiamo perso, ma bisogna passare velocemente ad altro. Ora sono qui con la maglia della Francia addosso e non ho tempo di pensarci troppo, anche se è ancora nella mia testa. Bisogna guardare avanti, il calcio di alto livello è così. La fortuna è che c’è subito una partita e questo permette di dimenticare un po’». Subito dopo gli impegni con la Nazionale francese, Pavard si aggregherà nuovamente all’Inter perché il 18 ci sarà il debutto al Mondiale per Club contro il Monterrey. Paradossalmente a sei giorni dalla partenza verso gli USA, la Beneamata è senza allenatore.