Pavard convocato: la Francia perde un difensore! Lascia l’Inter

Pavard convocato nuovamente dalla Francia per l’infortunio di un difensore della nazionale di Didier Deschamps. Lascia l’Inter per raggiungere i connazionali.

CONVOCAZIONE LAST MINUTE – Assente dalle ultime tre liste di Didier Deschamps, Benjamin Pavard è convocato per le partite della Nations League contro Israele (giovedì alle 20:45) e contro l’Italia (domenica alle 20:45). Sostituisce l’infortunato Wesley Fofana. Questo l’aggiornamento che arriva direttamente dal ritiro della Nazionale francese. Il giocatore dell’Inter ritorna dunque in Nazionale, dopo le due esclusioni consecutive per le partite di Nations League di settembre e ottobre. I nazionali dell’Inter convocati passano dunque a 15! Da capire se troverà spazio in queste partite. All’ultimo Europeo non ha giocato neanche un minuto.

Pavard ritorna in Nazionale con la Francia: l’Inter lascia andare un big

COME BACK – Pavard dunque fa ritorno in Nazionale, dopo che è stato escluso per due volte consecutive nelle partite di settembre e ottobre. Giocherà contro l’Inter gli altri giocatori nerazzurri Barella, Bastoni, Dimarco e Frattesi. Insieme a Thuram, è ovviamente il secondo francese dell’Inter ad andare in Nazionale. Lo stesso Deschamps aveva parlato alcuni giorni fa in conferenza stampa, di tenere sott’occhio il difensore nerazzurro, che ieri ha giocato e pareggiato con il Napoli nello scontro diretto della dodicesima giornata di campionato.