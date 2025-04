Pavard, cattive notizie a -2 da Barcellona-Inter: novità dall’allenamento!

A rendere più complicato il momento dei nerazzurri si aggiunge anche l’infortunio di Benjamin Pavard. Da Appiano Gentile, con l’allenamento in corso in vista di Barcellona-Inter, arrivano importanti novità sulle condizioni del francese.

GUAI FISICI – La fortuna non sorride a Simone Inzaghi, che oltre alle ultime dure sconfitte deve fare i conti anche con gli infortuni. In attesa e con la speranza di recuperare Marcus Thuram in vista dell’importante sfida di Champions League contro il Barcellona, l’allenatore nerazzurro vedere arrestarsi un altro dei suoi uomini. Nella sfida di campionato di ieri, andata in scena ieri a San Siro, intorno al decimo minuto Benjamin Pavard ha riscontrato un problema fisico, che lo ha costretto ad abbandonare il campo dopo pochi minuti. Con l’Inter di nuovo a lavoro, proprio in vista dell’impegno europeo di mercoledì, ad Appiano Gentile questa mattina gli occhi sono tutti puntati sul francese. E proprio su Pavard arrivano le prime notizie dall’allenamento odierno dei nerazzurri.

Le condizioni di Pavard dopo l’infortunio contro la Roma: il punto a due giorni da Barcellona-Inter

LE NOVITÀ – Dopo la sconfitta contro la Roma, Simone Inzaghi è pronto a seguire i suoi ragazzi in un nuovo allenamento: il tempo stringe e all’orizzonte c’è Barcellona-Inter. Mentre è ancora un’incognita la presenza di Marcus Thuram per la gara di Champions League, si inizia a sapere qualcosa di più sulle condizioni di Benjamin Pavard. Secondo quanto riporta il giornalista di Sky Sport Matteo Barzaghi, le notizie non sono particolarmente positive per i nerazzurri. Pavard, infatti, ha appena lasciato – in anticipo, quindi – il centro sportivo di Appiano Gentile. L’infortunio – una distrazione alla caviglia – gli impedisce di correre come anche, molto probabilmente, di far parte dei convocati di Barcellona-Inter. Si attendono, ovviamente, nuove informazioni riguardo alle condizioni del francese, che quest’oggi potrebbe essere sottoposto agli esami strumentali.