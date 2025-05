Pavard si carica: «Sono pronto, stavolta voglio giocarla la finale»

Pavard parla a due giorni da Psg-Inter. Il francese ha recuperato dall’infortunio e sogna una finale da titolare sabato sera.

PRONTO – Benjamin Pavard, intercettato dall’emittente francese M6 come Marcus Thuram, ha superato l’infortunio: «Mi sento pronto, non sono rimasto un mese senza fare niente per stare vicino al gruppo, ma mi sono allenato a volte separatamente, sono riuscito a lavorare fisicamente quindi mi sento pronto. Ho ancora qualche giorno per prepararmi per questa grande finale».

UNIONE – Pavard non ha dubbi sull’Inter: «Da quando sono arrivato, la prima cosa che ho notato è che siamo una squadra molto unita, cioè abbiamo momenti in cui siamo al top, a volte in cui siamo giù, abbiamo momenti difficili, ma siamo tutti lì, a lottare l’uno per l’altro. Non ci sono stelle, per me, questo è tutto, siamo una squadra completa. Infatti, soffriamo insieme, e per me questa è la forza della squadra».

PROTAGONISTA – Pavard vinse ma non giocò la finale del 2020: «Quando ho vinto la finale contro il Paris, mi ero promesso che avrei voluto giocare un’altra finale di Champions League ma questa volta stando in campo. Sono pronto, ma dopo sarà l’allenatore a decidere».

PSG – Così sui connazionali: «Il Psg è per me una delle migliori squadre del mondo e lo hanno già dimostrato perché sono in finale, è una squadra costante, hanno vinto, hanno appena vinto due trofei lì con molti punti di vantaggio in Ligue 1 e hanno vinto la Coppa di Francia. Sono omogenei, hanno molte qualità e anche un grandissimo allenatore che ha già dimostrato a Barcellona e ora a Parigi, non sarà facile. Ma anche noi abbiamo anche una grande squadra, quindi ci prepareremo per questa partita come siamo abituati a fare senza metterci pressione e lì andremo a giocare come sappiamo».

DEMBELE – Pavard parla dell’amico Ousmane Dembelé: «Il talento lo ha sempre avuto, ma rispetto agli altri anni segna molti più gol. Lui è uno che lavora, è molto intelligente. Quest’anno ha segnato molti gol e spero che si calmi per la finale. Sono bene molto felice di averlo ritrovato in finale, ma saremo comunque avversari».

ALLIANZ ARENA – Infine, Pavard sullo stadio della finale: «No, no, è vero che ho un sacco di bei ricordi lì. Ho vinto un sacco di trofei con questo club. Questo stadio è magnifico. Ehm, ora sono lì con l’Inter e faremo di tutto per vincere lì».