Pavard a caccia del tris: l’inizio all’Inter di ‘Benji lo strapagato’!

Pavard aspira ad un’altra maglia da titolare, stavolta per Inter-Bologna. Ad oggi quattro partite dal 1′ impeccabili per il francese ‘strapagato’

TRIS − Lo “strapagato” Pavard si avvia alla sua terza partita consecutiva dal primo minuto. Dopo le vittorie contro Salernitana e Benfica, entrambe peraltro terminate con tanto di porta imbattuta, il francese ex Bayern Monaco dovrebbe giocare titolare anche a Inter-Bologna, match in programma domani alle 15. Quella contro l’ex Thiago Motta sarà l’ultima partita prima della sosta per le nazionali, la seconda in questo primissimo scorcio di stagione. Bisognerà dare continuità ai due importanti successi rimediati a Salerno sabato scorso e Benfica martedì sera.

STATUS − In entrambi i casi, appunto, Inzaghi si è affidato a Benji Pavard come braccetto di destra delle sua difesa a tre. Il francese lo ha ripagato con una doppia prestazione positiva, confermando il suo status di difensore internazionale. Sia a Salerno che contro il Benfica, l’Inter ha mantenuto la porta inviolata, proteggendo per bene anche Yann Sommer, il quale si è dovuto riscaldare veramente i guantoni solamente in una sola occasione: alla conclusione di Aursnes dopo la dormita di Bastoni e Acerbi martedì a San Siro.

BILANCIO − Mister 30 milioni Pavard, cifra iperbolicamente eccessiva (si dice in giro), è stato uno dei migliori in campo in entrambe le partite. In effetti, lo era stato anche a San Sebastian, nella sua prima gara da titolare con la maglia dell’Inter, quando fu probabilmente l’unico superstite della burrascosa tempesta basca imbattutasi sulla nave nerazzurra. Senza tralasciare poi la prova di assoluta sicurezza anche al Castellani di Empoli. Dunque, Real Sociedad, Empoli, Salernitana e Benfica: tre vittorie, un pareggio e solo un gol subito. Insomma, “Benji lo strapagato” non ha iniziato malissimo la sua esperienza all’Inter.