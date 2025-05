Pavard, buoni segnali vista Inter-Barcellona: ecco che impiego aspettarsi

Filtra positività sul recupero di Benjamin Pavard. Che utilizzo ha intenzione di farne Simone Inzaghi in Inter-Barcellona? Ecco le ultime sensazioni che filtrano da Appiano Gentile.

IL RITORNO – Infortunatosi nella triste gara casalinga contro la Roma, Benjamin Pavard è rimasto fermo ai box nelle ultime due uscite dei nerazzurri. Il difensore francese, così, non ha potuto dare il suo contributo nella semifinale d’andata di Champions League, lasciando ad Aurel Bisseck il duro compito di fronteggiare l’offensiva aliena catalana. Il riposo, però, ha permesso al numero ventotto nerazzurro di completare il processo di guarigione e di essere pronto per il grande rientro. Il ritorno tra i convocati di Pavard, infatti, è previsto proprio domani, in occasione del ritorno di Inter-Barcellona. Ma che impiego bisognerà aspettarsi da parte di Inzaghi?

Pavard, che rientro aspettarsi in Inter-Barcellona? Inzaghi orientato verso una scelta

LE ULTIME – Aspettando di saperne di più anche sull’altro infortunato Lautaro Martinez, Andrea Paventi in collegamento da Appiano Gentile su Sky Sport 24 informa sulle ultime notizie legate a Pavard. Il francese, come già noto, ieri ha effettuato il primo allenamento parzialmente in gruppo. Secondo il programma, nella rifinitura alla vigilia di Inter-Barcellona dovrebbe partecipare anche alla parte tattica. Questo, quindi, garantirebbe la sua presenza tra i convocati per lo scontro in Champions League. Secondo il giornalista, inoltre, Pavard dovrebbe partire dal primo minuto, con Bisseck pronto a cedergli la maglia da titolare. Filtrano, quindi, ottime sensazioni sugli infortunati, Lautaro Martinez compreso.