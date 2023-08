Pavard, arrivano conferme: l’Inter mette sul piatto 25 milioni! − Sky

Conferme su Pavard-Inter. Offerta da 25 milioni di euro del club nerazzurro al Bayern Monaco. Il francese è un obiettivo concreto

PRIMA PROPOSTA − Non solo dalla Germania, ora anche Luca Marchetti di Sky Sport 24 conferma quanto detto: «L’Inter può permettersi di poter acquistare il difensore. Pavard è un obiettivo, come altri giocatori come Tanganga, Chalobah e Tomiyasu. L’Inter già dalla scorsa sessione di mercato aveva cominciato a parlare col Bayern Monaco. I bavaresi non abbassano al momento le richieste. Offerti 25 milioni dall’Inter, ma non bastano. La richiesta del Bayern è molto più alta. L’Inter sta cercando di capire se questa offerta potrà essere modificabile. Ci sono altre squadre su di lui, come il Manchester United. Lui ha 27 anni, può agire anche da braccetto. L’Inter ha cominciato in maniera concreta ad approcciarsi al discorso difensori. Altre piste in piedi giustamente».