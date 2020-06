Parma-Inter, pronti D’Ambrosio e Godin. Gagliardini cerca riscatto – Sky

Condividi questo articolo

Parma-Inter si avvicina. I nerazzurri vogliono vincere per riscattare per il pareggio arrivato contro il Sassuolo. Antonio Conte, in difesa, dovrebbe affidarsi a D’Ambrosio e Godin, complice anche l’assenza di Skriniar per squalifica. Gagliardini cerca riscatto. Il punto di Matteo Barzaghi in collegamento per “Sky Sport”

CAMBI – Parma-Inter è uno snodo fondamentale per la stagione dei nerazzurri. La squadra di Conte cerca il riscatto dopo il rocambolesco pareggio arrivato con il Sassuolo. Il tecnico nerazzurro rivoluziona la difesa. Le ultime da Matteo Barzaghi: «La difesa è rivoluzionata. Godin, D’Ambrosio e De Vrij dovrebbero partire titolari. A centrocampo c’è il rilancio di Gagliardini, che avrà molta voglia di riscatto con il ritorno di Barella. Sugli esterni conferma per Biraghi, che ha fatto bene nella partita contro il Sassuolo. A destra, invece, torna Candreva titolare. Eriksen confermato dietro a Lukaku e Lautaro Martinez. L’Inter ha voglia di riscatto, tenterà di bloccare le micidiali ripartenze del Parma».