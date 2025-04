Parma-Inter: precedenti, formazioni, dove vederla e tutte le informazioni

Parma-Inter, si gioca per la trentunesima giornata di Serie A 2024-2025: segui LIVE su Inter-News.it tutte le principali notizie in vista della gara. Il calcio d’inizio è previsto oggi alle ore 18 allo Stadio “Ennio Tardini”. Di seguito in diretta tutti gli aggiornamenti.

LIVE tutte le notizie della partita tra Parma e Inter (ore 18.00): probabili formazioni, ultime news, precedenti, diretta TV, arbitro e molto altro

Ecco la pagina sempre aggiornata, con tutte le ultime novità (in particolare sulle probabili formazioni) e le informazioni principali in attesa della partita che si giocherà quest’oggi. Segui l’avvicinamento in diretta, con il live dedicato di Inter-News.it:

Dove e quando si gioca Parma-Inter

Stadio “Ennio Tardini”, Parma, sabato 5 aprile ore 18.00.

I precedenti di Parma-Inter

Quella contro i gialloblù sarà la 56ᵃ sfida in Serie A. Il bilancio complessivo sorride ai nerazzurri, avanti con 23 vittorie, a fronte di 16 successi per i ducali e 16 pareggi a completare il quadro. Negli ultimi sei confronti in campionato, la Beneamata è rimasta imbattuta, confermando un trend favorevole negli incroci recenti. I nerazzurri ha segnato almeno due reti in ognuna delle ultime cinque sfide di campionato contro i gialloblù.

Come seguire Parma-Inter IN DIRETTA

Se ti chiedi dove vederla ma non puoi né in diretta TV né in LIVE streaming, seguila su Inter-News.it sia grazie alla cronaca testuale LIVE, a partire dalle ore 17:30, sia attraverso i report dell'incontro. In alternativa, segui sul nostro sito la DIRETTA con tabellino e aggiornamenti, così come per tutte le altre partite dei nerazzurri.

Parma-Inter, dove vederla in diretta TV

Su DAZN 1 (canale 214 Sky). È disponibile solo con abbonamento aggiuntivo dedicato su Sky oppure incluso nell’app DAZN in streaming.

Dove vederla in LIVE streaming

Su app DAZN attraverso qualsiasi device (computer, smartphone, tablet, sito web eccetera).

Parma-Inter su DAZN: i telecronisti

La telecronaca di DAZN sarà affidata alla coppia Edoardo Testoni– Andrea Stramaccioni.

Gli indisponibili della partita

Parma: Circati, Osorio, Charpentier, Kowalski, Benedyczak, Mihaila, Cancellieri

Inter: Dumfries, Zielinski, Taremi

L’arbitro della partita

Arbitro: Daniele Doveri

Assistenti arbitrali: Alessandro Lo Cicero – Vittorio Di Gioia

Quarto ufficiale: Alberto Ruben Arena

Arbitro VAR: Maurizio Mariani

Assistente VAR: Francesco Meraviglia

SITUAZIONE DISCIPLINARE

SQUALIFICATI

Parma: nessuno

Inter: Barella, Inzaghi

DIFFIDATI

Parma: Pontus Almqvist, Botond Balogh, Anas Haj Mohamed, Mandela Keita.

Inter: Kristjan Asllani, Alessandro Bastoni, Simone Inzaghi (allenatore), Henrikh Mkhitaryan, Benjamin Pavard.

Conferenze stampa di vigilia

Chivu: «Il mio passato non lo posso negare, ho trascorso 13 anni in quella società e la mia stima e riconoscenza rimarranno per sempre. Ma ora, il mio pensiero è tutto per il Parma, per quello che dobbiamo fare e per il nostro obiettivo». Clicca qui per la conferenza stampa integrale del tecnico ducale.

Inzaghi: nessuna conferenza stampa di vigilia