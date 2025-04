Parma-Inter, le probabili formazioni per la 31ª giornata di Serie A

PARMA-INTER, PROBABILI FORMAZIONI CASA – Il Parma ospita l’Inter al Tardini con l’obiettivo di raccogliere punti per la salvezza. Cristian Chivu, grande ex di giornata, ha ancora qualche dubbio da sciogliere sia a centrocampo che in attacco. Nello specifico, rimane aperta la bagarre tra Hernani e Sohm in mezzo al campo. Se fino a ieri, lo svizzero era in vantaggio, adesso il brasiliano lo ha sorpassato. Ma il dubbio comunque rimane. Chivu deciderà nelle prossime ore. Poi in avanti: qui Bonny vincerà il duello con Pellegrino e Djuric per una maglia dall’inizio. Ma sui lati, è bagarre tra Ondrejka e Almqvist. Potrebbe giocare l’ex Lecce, ma occhio alle quotazioni in salita del primo. Sono in ballottaggio. In difesa, dalla panchina l’ex obiettivo nerazzurro Giovanni Leoni.

PARMA-INTER, PROBABILI FORMAZIONI TRASFERTA – Per quanto riguarda l’Inter, Simone Inzaghi non pensa al Bayern Monaco ma il suo obiettivo prioritario rimane la partita del Tardini e conquistare tre punti per mettere ulteriore pressione al Napoli. In difesa, Bisseck e Acerbi ancora in vantaggio su Pavard e de Vrij. I dubbi sono sul quintetto di centrocampo: Dimarco è in vantaggio su Carlos Augusto, mentre Calhanoglu dovrebbe spuntarla su Asllani. Ma ieri, Inzaghi ha provato tutti, quindi non sono da escludere sorprese. In avanti, c’è una certezza: il ritorno dal primo minuto della Thu-La: Thuram con Lautaro Martinez.

PARMA-INTER, PROBABILI FORMAZIONI

Parma (4-3-3): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Lautaro Valenti, Valeri; Bernabè, Keita, Hernani; Man, Bonny, Almqvist.

In panchina: Corvi, Marcone, Balogh, Leoni, Lovik, Trabucchi, Hainaut, Sohm, Estevez, Camara, Haj, Ondrejka, Pellegrino, Djuric.

Allenatore: Cristian Chivu

Indisponibili: Circati, Osorio, Charpentier, Kowalski, Benedyczak, Mihaila, Cancellieri

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

In panchina: Di Gennaro, Josep Martinez; de Vrij, Arnautovic, Correa, Asllani, Pavard, Carlos Augusto, Aidoo, Berenbruch, Zalewski.

Allenatore: Massimiliano Farris

Indisponibili: Dumfries, Zielinski, Barella (squalificato), All. Inzaghi (squalificato)

Arbitro: Daniele Doveri, Assistenti arbitrali: Lo Cicero-Di Gioia, Quarto uomo: Arena, VAR: Mariani, AVAR: Meraviglia.